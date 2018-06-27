ОЗХО получила право называть виновных в применении химоружия

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть виновных в химических атаках. Такое решение было принято в ходе голосования участников ОЗХО на специальной сессии в Гааге.

Инициативу по расширению мандата организации выдвинула Великобритания. На голосовании документ поддержали 82 страны, против высказались 24, включая Россию, Иран и Сирию. Постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин обвинил страны Запада в давлении на союзников Москвы, чтобы вынудить их проголосовать за предложенный Британией документ.

Полномочия Организации по запрещению химического оружия расширят в ноябре, после того, как вступит в должность новое руководство ОЗХО. К этому времени определят процедуру для установления виновных в химических атаках.

За время войны в Сирии ОЗХО неоднократно сообщало о применении химоружия. Специальная миссия организации неоднократно подтверждала факты химических атак, но отказывалась называть виновных, поскольку это не входило в её полномочия.

Страны Запада неоднократно обвиняли в химических атаках режим президента Сирии Башара Асада, который пользуется поддержкой России. В Дамаске отрицают, что применяли химическое оружие, и утверждают, что вывехли из страны весь арсенал отравляющих веществ под контролем международных наблюдателей.