Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой потребовала от России провести "независимое и эффективное" расследование преследования геев в Чечне.

В резолюции отмечается, что даже если "кампания преследования" 2017 года, которая сопровождалась дискриминацией и насилием в отношении представителей ЛГБТ, прекратилась, "её последствия остаются и продолжают проявляться". По данным ПАСЕ, на данный момент Чечню покинули 114 представителей ЛГБТ и членов их семей. Они, по сведениям организации, уехали в другие российские регионы или за границу. ПАСЕ призвала все страны-члены принять этих мигрантов и обеспечить им международную поддержку.

ПАСЕ самым решительным образом осуждает все формы преследования, разжигания ненависти, дискриминации и притеснений на любых основаниях, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, — говорится в документе. В резолюции также отмечается, что если нарушение прав геев в Чечне не будет расследовано на национальном уровне, Ассамблея просит разрешить провести независимое международное расследование.

Год назад "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне гомосексуалов нет. Международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Евросоюз, США и другие западные страны призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении представителей ЛГБТ сообщества в Чечне. Министерство юстиции России после проверки заявило, что не обнаружило ни геев в Чечне, ни нарушений их прав.