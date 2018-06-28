Украинского омбудсмена снова не пускают в колонию к Сенцову

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа и отправилась в колонию для встречи с осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом сама Денисова сообщила в фейсбуке.



По ее словам, она летела в одном самолете с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая также намеревается встретиться с Сенцовым. Денисова назвала "демонстративным поведением" то, что у ворот колонии кортеж Москальковой проехал мимо украинской коллеги. Сенцов голодает уже 46-й день, а у нее нет достоверной информации о его состоянии. Москалькова же опять будет говорить о "лечебном голодании", написала украинский омбудсмен в фейсбуке.

Представитель российского омбудсмена Алексей Зловедов заявил, что уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека не согласовала посещение Сенцова с российской стороной. Он также добавил, что совместное посещение украинского политзаключенного омбудсменами не планируется.

"Денисову снова не пускают. Россияне, судя по всему, боятся показать Сенцова миру", – написал в фейсбуке журналист агентства УНИАН в России Роман Цимбалюк.

В середине июня Денисова уже приезжала в Лабытнанги, но руководство колонии не разрешило ей встретиться с Сенцовым. Украинскому омбудсмену отказали и в видеосвязи с ним.



На прошлой неделе стало известно, что Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова согласовали список из 34 граждан, находящихся под стражей на территории двух стран, которых они намерены посетить до начала августа текущего года. Вскоре после этого обе стороны обвинили друг друга в нежелании и неспособности выполнять договоренности.

Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму, 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.