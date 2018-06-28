Генпрокуратура заявила об угрозе жизни 17 млн россиян из-за мусора

В России сложилась крайне сложная ситуация с хранением и переработкой мусора. Токсичные отходы, содержащиеся на полигонах, угрожают жизни и здоровью 17 миллионов человек, заявил первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман, передает ТАСС.



Он привел данные, согласно которым на свалках на территории страны содержатся свыше 30 миллиардов тонн отходов. Таким образом, на каждого россиянина приходится по 205 тонн мусора. Мусорные полигоны и свалки занимают площадь в четыре миллиона гектаров, и она ежегодно увеличивается, отметил Буксман.

Генеральная прокуратура провела четыре масштабные проверки мусорных полигонов в России и обнаружила 250 тысяч нарушений. По итогам проверок было ликвидировано примерно 10 тысяч несанкционированных свалок, 87 из которых в заповедниках и национальных парках, добавил чиновник.

С осени прошлого года в Подмосковье не прекращаются протесты против мусорных полигонов. Самые многочисленные акции, в которых участвуют несколько тысяч человек, проходят в Волоколамске, где местные жители требуют от властей закрыть полигон "Ядрово", расположенный рядом с городом.

Ситуация резко обострилась в марте, когда после выброса свалочного газа в больницу с отравлением попали более 50 человек. Анализ воздуха показал превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в 87,5 раза.