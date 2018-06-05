Экология Подмосковья признана одной из худших в России

Общественная организация "Зеленый патруль", занимающаяся мониторингом экологии в России, опубликовала "Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации" по итогам весны 2018 года. Худшими с точки зрения экологии стали Свердловская и Челябинская области, на третьем месте с конца – Московская область, при этом по сравнению с прошлым годом ее природоохранный индекс упал на два пункта. Экологи связывают это с ситуацией, которая сложилась вокруг подмосковных мусорных свалок.

С осени прошлого года в Подмосковье не прекращаются протесты против мусорных полигонов – как действующих, так запланированных к обустройству. Самые многочисленные акции, в которых участвуют несколько тысяч человек, проходят в Волоколамске, где местные жители требуют от властей закрыть полигон "Ядрово", расположенный рядом с городом.

Ситуация резко обострилась в марте, когда после выброса свалочного газа в больницу с отравлением попали более 50 человек. Анализ воздуха, проведенный местными экологическими активистами, показал превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в 87,5 раза.