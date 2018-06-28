Из Туркменистана не выпускают граждан моложе 40 лет

В Туркменистане увеличено до 40 лет негласное возрастное ограничение на выезд из страны. Об этом сообщает корреспондент Радио Азатлык (Туркменская служба Радио Свобода/Радио Свободная Европа) в регионе. По словам жителей двух районов Сапармырат Туркменбашы, Йыланлы ве Героглы, обратившихся в миграционную службу за разрешением, необходимым для получения туристической визы, чиновники отказали в выдаче справки, объяснив наличием "распоряжения сверху" о новом возрастном ограничении до 40 лет.

"Сотрудники миграционной службы сказали, что сверху поступило распоряжение, согласно которому теперь никому до достижения 40 лет разрешения на выезд не дают. На вопрос о причине запрета, сказали, что в районе не осталось никого способного работать. Сказали, что, если вы все уедете, кто же работать будет", - рассказал Азатлыку 36-летний житель района Сапармырат Туркменбашы представившийся Шадурдыевым.

Радио Азатлык не удалось подтвердить или опровергнуть информацию об очередном ограничении на выезд граждан за рубеж у представителей миграционной службы Туркменистана. В середине апреля Азатлык сообщал о намерении властей не допускать на международные рейсы молодых людей, не достигших 30-летнего возраста. Ранее сообщалось и о случаях снятия женщин с международных рейсов.

Запрет на выезд из страны власти Туркменистана официально не объявляют. Не информируют население о наличии возрастных, гендерных и иных запретов на выезд граждан из страны и СМИ страны. Вместе с тем в редакцию Азатлыка продолжают поступать сведения о трудностях с которыми сталкиваются жители Туркменистана при выезде из страны.