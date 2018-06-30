Я – «укроп». Военный репортер Орхан Джемаль. Эфир в 18:05

В студии нового выпуска "Культа личности" военный журналист Орхан Джемаль. Эфир в субботу 30 июня в 18 часов 05 минут
Автор и ведущий - Леонид Велехов.
В гостях у Леонида Велехова журналист Орхан Джемаль
В студии нового выпуска "Культа личности" военный журналист Орхан Джемаль. Эфир в субботу 30 июня в 18 часов 05 минут
Автор и ведущий - Леонид Велехов.
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