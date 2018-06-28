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"Избит и ограблен московской полицией"

"Избит и ограблен московской полицией"
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Профессиональный футболист из Кот-д'Ивуара Траоре Каджале сообщил комитету "Гражданское содействие", что за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу его избил и обокрал сотрудник московской полиции. Каджале получил сильный ушиб ноги, и теперь испытывает боль во время тренировок. Футболист приехал в Россию пять лет назад. Бежал из-за преследований на религиозной почве, на родине шла гражданская война. Траоре Каджале обратился за временным убежищем в России, но пока у него нет официального статуса беженца. Сотрудники комитета "Гражданское содействие" предоставили футболисту адвоката, который поможет ему подать заявление в полицию о нападении на почве национальной ненависти. Но Каджале опасается, что его могут выдворить из страны.

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