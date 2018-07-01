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Рожденные после СССР

Молодежь на улице

Как выбирают места для тусовок хипстеры, богема и ребята "на районе"

Как выбирают места для тусовок хипстеры, богема и ребята "на районе" рассказывают культуролог, доцент РАНХиГС Оксана Мороз, эксперт Высшей школы урбанистики Александр Стрепетов и психолог, научный сотрудник Центра исследований современного детства Александра Бочавер (НИУ ВШЭ).

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 1 июля в пять часов вечера.

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