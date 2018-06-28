В Пскове 700 человек вышли на митинг против пенсионной реформы

Псковский областной совет профсоюзов провел в четверг митинг против повышения пенсионного возраста. В местный гайд-парк вышли порядка семисот человек. К представителям псковских предприятий присоединились активисты КПРФ и "Яблока".

"Мы провели оценку региональных предприятий с точки зрения заработной платы, уровня доходов, состояния здоровья наших граждан, и сегодня склонны говорить о том, что концепция проекта закона о пенсионной реформе строится на абсолютно лживых тезисах и утверждениях, - заявила глава совета профсоюзов Ульяна Михайлова. - У нас нет соответствующего роста доходов, нет улучшения состояния здоровья и нет увеличения продолжительности жизни населения".

Резолюция, принятая на митинге, содержала призыв к президенту "отправить в отставку членов правительства, которые допускают антинародные действия", а также отклонить законопроект о пенсионной реформе. Высказываний против самого Путина не прозвучало.

Накануне полиция не позволила профсоюзным активистам провести флешмоб под названием "До пенсии как до неба" на крыше здания совета профсозов. Участники собирались построиться в слово "нет" и запустить в небо воздушные шары. По словам Ульяны Михайловой, при подготовке к проведению акции в здание ворвались "одиннадцать специально оборудованных мужиков, закрыли крышу, опечатали дверь и выставили пост".