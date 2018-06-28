В США сообщили о новом пострадавшем от "акустических атак" на Кубе

В Госдепартаменте США заявили о новом пострадавшем в результате предполагаемой акустической атаки на Кубе. По словам представителя ведомства Хизер Нойерт, всего нападению подверглись 26 американцев.

Летом 2016 года около двух десятков сотрудников посольства США в Гаване пожаловались на тошноту, головные боли и частичную потерю памяти. С похожими симптомами обратились ко врачам и некоторые сотрудники посольства Канады.

Эксперты предполагают, что плохое самочувствие вызвано воздействием ультразвуковых или инфракрасных волн. Однако их источник до сих пор не установлен. Госдепартамент США отозвал на родину больше половины сотрудников дипмиссии. Власти Кубы причастность к инциденту отрицают.