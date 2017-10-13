Опубликована "запись акустической атаки" на посольство США

Агентство Associated Press опубликовало аудиозапись предположительной акустической атаки на сотрудников посольства США на Кубе. Несколько из них подтвердили агентству, что звуки на аудиозаписи похожи на те, что они слышали в дипмиссии.



По мнению экспертов, на записи слышны более 20 разных звуковых частот. В Госдепартаменте США комментировать подлинность записи отказались.

Власти США ранее заявили об "акустических атаках" на посольство в Гаване. Сообщалось, что из-за них более двадцати американских дипломатов на Кубе испытывали проблемы со здоровьем. Среди симптомов – потеря слуха, головокружение, шум в ушах и головная боль. Кубинские власти отвергают причастность к этим инцидентам.

Посольство США в Гаване приостановило обычную процедуру выдачи виз, однако продолжает предоставлять экстренные услуги. Госдепартамент выслал из Соедиененных штатов 15 кубинских дипломатов.