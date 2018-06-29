Активисты вывесили напротив Кремля плакат в поддержку Сенцова

Активисты и муниципальные депутаты в Москве вывесили напротив Кремля на Большом Москворецком мосту надпись "Sentsov". Она состояла из плакатов, на каждом из которых была написана одна буква. Об этом в своем твиттере сообщила депутат Тимирязевского округа Москвы Юлия Галямина.

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в 2015 году в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму, 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободитьиз российских тюрем всех украинских политзаключенных.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по итогам встречи с Сенцовым в колонии (на 46-й день голодовки) назвала его состояние удовлетворительным. Ранее российский омбудсмен сравнила голодовку Сенцова с "лечебным голоданием ".

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что словам Москальковой не верит. Украинского омбудсмена, которая вчера также приехала в город Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе для встречи с Сенцовым,в колонию не пустили.

В начале июня президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко договорились о том, что уполномоченные по правам человека обеих стран посетят российских заключенных на Украине и украинских — в России. На прошлой неделе стало известно, что Москалькова и Денисова согласовали список из 34 граждан, находящихся под стражей на территории двух стран, которых они намерены посетить до начала августа текущего года. Вскоре после этого обе стороны обвинили друг друга в нежелании и неспособности выполнять договоренности.