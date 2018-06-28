Москалькова назвала состояние Сенцова "удовлетворительным"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 28 июня встретилась с находящимся в российской колонииукраинским режиссером Олегом Сенцовым, который голодает уже 46 дней.

По ее словам, он в удовлетворительном состоянии, но в связи с его голодовкой остаются опасения, сообщила Москалькова ТАСС по итогам встречи. По словам, российского омбудсмена, Сенцов ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма. Она также отметила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался. Ранее российский омбудсмен сравнила голодовку Сенцова с "лечебным голоданием", а позже заявила, что не видит в ней "смертельной опасности".

Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову, которая в четверг прибыла в город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа на одном самолёте с Москальковой, вновь не пустили в колонию к Сенцову. Представитель российского омбудсмена заявил, что Денисова не согласовала посещение Сенцова с российской стороной. Ранее украинскому омбудсмену отказали в видеосвязи с заключенным украинским режиссером.

Сама Денисова сегодня подчеркнула, что не верит заявлениям Москальковой о состоянии Сенцова. "Я могу твердо говорить о том, жив и здоров ли Олег, только после того, как я сама его увижу", - заявила она в интервью каналу 112.ua. Денисова настаивает, что ей до сих пор не объяснили, почему ее не пускают к осужденному.

На прошлой неделе стало известно, что Москалькова и Денисова согласовали список из 34 граждан, находящихся под стражей на территории двух стран, которых они намерены посетить до начала августа текущего года. Вскоре после этого обе стороны обвинили друг друга в нежелании и неспособности выполнять договоренности.

Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму, 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

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