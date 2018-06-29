Суд вернул генералу ФСБ $2 млн, потраченные на "взятку" Улюкаеву

Замоскворецкий суд Москвы вернул генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 миллиона долларов, которые были использованы для взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом сообщает "Медиазона".

По просьбе Федеральной службы безопасности России процесс проходил в закрытом режиме. Присутствующий на заседании генерал ФСБ в отставке, бывший глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов, который является заявителем по делу , и сторона обвинения поддержали ходатайство. Прокурор согласился, что присутствие публики приведет к разглашению секретных данных.



Улюкаев, который принимает участие в заседании в режиме видеосвязи из колонии, заявил, что "категорически против" закрытых слушаний.

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Согласно показаниям генерала Феоктистова, он взял два миллиона долларов для оперативного эксперимента у своего знакомого, частного инвестора, который якобы до сих пор не знает, где его деньги. Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев напомнил в этой связи, что привлечение частных денег для оперативного эксперимента по делу бывшего генерала МВД Дениса Сугробова было расценено как преступление.

Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года в офисе "Роснефти". По версии следствия, он вымогал у главы компании Игоря Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".

15 декабря 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Сам Улюкаев вину не признаёт и настаивает, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.