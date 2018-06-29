CNN: Трамп предложит Путину сделку по Сирии

Президент США Дональд Трамп намерен предложить президенту России Владимиру Путину сделку, которая ускорит вывод американских военных из Сирии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, предложение Трампа будет касаться юго-западных районов Сирии на границе с Иорданией. Президент США считает, что благодаря его плану Россия поможет сирийскому президенту Башару Асаду вернуть территорию вдоль иорданской границы. Взамен Трамп попросит от Путина гарантий, что Дамаск не уничтожит повстанцев и позволит им уйти в другие регионы. Собеседники телеканала также отмечают, что президент Соединённых Штатов планирует создать "зону отчуждения" на юго-западе Сирии и блокировать доступ Ирана в регион.

CNN отмечает, что даже если Путин примет план Трампа, есть опасения, что Россия не сможет выполнить договоренности.

Встреча лидеров США и России пройдёт в Хельсинки 16 июля. Предполагается, что Трамп и Путин обсудят двусторонние отношения, а также ряд международных проблем.