Европейский университет в Петербурге подаст документы на новую лицензию

Европейский университет готов начать процедуру получения новой лицензии. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге. Прежней лицензии, а также здания на Гагаринской улице вуз лишился в прошлом году. Накануне девятый арбитражный суд в Москве отказал вузу в апелляции на решение суда об отказе признать недействительным заключение МЧС, из-за которого Рособрнадзор в прошлый раз отказал вузу в лицензии.
По словам ректора Николая Вахтина, больше судиться с Рособрнадзором университет не будет, поскольку прошел в этом процессе до конца, подал и проиграл все возможные иски и апелляции. А вот на выдачу новой лицензии Вахтин надеется. Принять или не принять документы должны в течение 3 рабочих дней, после этого ректор ожидает новых проверок.
По мнению Николая Вахтина, лишение аккредитации Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) повышает шансы Европейского университета на получение новой лицензии, поскольку у Шанинки очень много влиятельных выпускников, и скандал вокруг одного из трех лучших частных вузов страны, находящегося в Москве может, по словам Вахтина, с новой остротой поставить вопрос о системе контроля качества образования: ведь усилиями этой системы закрываются лучшие учебные заведения страны.
Профессор Европейского университета в Петербурге, антрополог Илья Утехин тоже считает, что Рособрнадзор надо коренным образом менять. В то же время возможность получения новой лицензии он рассматривает как "счастливую неожиданность". По мнению Утехина, если лицензию не дадут, это можно рассматривать как диагноз не только Рособрнадзору, но и в целом политике страны в области образования, поскольку это ограничивает возможности России в развитии социогуманитарных наук. Илья Утехин считает, что, лишая аккредитации "Шанинку", не давая лицензии Европейскому университету, государственный органы напрямую стимулируют "утечку мозгов", выталкивая из страны наиболее талантливую молодежь
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