Сотрудники российских и зарубежных вузов вступились за "Шанинку"

Около двухсот преподавателей российских и иностранных вузов просят Рособрнадзор вернуть аккредитацию Московской высшей школе социальных и экономических наук а также пересмотреть выводы экспертизы, которая выявила в "Шанинке" нарушения.

Текст открытого письма публикует издание "Сноб". В обращении подчеркивается, что выявленные нарушения можно легко исправить, и что они не являются основанием для пресечения работы вуза.

На прошлой неделе стало известно, что "Шанинку", неформально называемую так по имени ее основателя, британского ученого Теодора Шанина, лишили аккредитации. По итогам проверки эксперты решили, что учебные программы вуза не соответствуют образовательным стандартам. Школа продолжит деятельность, но не сможет выдавать государственные дипломы.

Решение Рособрнадзора вызвало резкую критику – в том числе со стороны главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который назвал "Шанинку" одним из лучших вузов России.