Туск: реализация соглашения о мигрантах - самая сложная задача

Реализация общеевропейского соглашения о миграционной политике станет самой сложной задачей. С таким заявлением на пресс-конференции в Брюсселе выступил глава Европейского совета Дональд Туск.

"Мы достигли соглашения в Евросовете, но на самом деле это самая простая часть задачи, по сравнению с той, что нас ждет на местах, когда мы приступим к её реализации", - заявил Туск.

В ночь на 29 июня лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о единой политике по приёму беженцев. Итоговое соглашение подразумевает, что страны ЕС будут в добровольном порядке принимать мигрантов, обязательное распределение переселенцев между членами союза не предусмотрено.

На реформе миграционной политики настаивала Италия. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уже заявил, что Рим будет инициировать разбирательства в отношении стран ЕС, в случае, если они не будут придерживаться договорённостей.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал соглашение большим успехом Вишеградской четверки (объединение Венгрии, Польши, Словакии и Чехии). Бабиш уточнил, что ЕС начнёт создавать центры регистрации экономических мигрантов и беженцев вне Европы. Оказывать помощь ЕС намерен лишь тем, кто действительно нуждается в международной защите, сообщил чешский премьер-министр.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала соглашение по миграции "верным шагом в правильном направлении". Ранее Меркель наставила на равномерном распределении беженцев по странам Евросоюза.

Правозащитники раскритиковали инициативу лидеров ЕС по мигрантам. В частности, Amnesty International высказала опасение за соблюдение прав человека в миграционных центрах вне Европы.

