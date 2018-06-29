"Мертвые запретили мертвым". Москва осталась без мексиканского карнавала

Московские власти после возмущения коммунистов запретили проводить на Красной площади карнавальное шествие "День мертвых", которое планировал устроить Национальный дом болельщиков Мексики. Знакомить россиян с этой колоритной традицией (праздник под названием Día de los Muertos в латиноамериканских странах обычно отмечают 1-2 ноября) мексиканцам пришлось в закрытом помещении - в здании Гостиного двора.

Изначально идея провести на Красной площади шествие, участники которого одеты в костюмы скелетов и духов смерти, необычайно порадовала многих пользователей социальных сетей:

Татьяна Краснова

Какое прекрасное попадание мероприятия в местоположение!

Матвей Алексеев

С одной стороны, я очень хочу на него попасть, с камерой.

С другой, меня пугает непосредственная близость Мавзолея.

Андрей Десницкий

Говорят, на Красной площади сегодня мексиканцы проводят День мертвецов - свой большой и светлый языческий праздник. Представляете, подходят они к Мавзолею и в двери стучат:

- Вовка, выходи поиграть!

Оксана Санжарова

- Кстати, - говорю я Гло, - завтра тут обещали устроить День мёртвых. Прям на Красной площади. Сахарные черепа, карнавал...

- Ленина раскрасят и вынесут из мавзолея, - мечтательно подхватывает Гло.

Лариса Кириллина

А что же там ещё можно праздновать? Самое некрофильское и некромантское место.

Анна Барне

Отличная идея. Я бы Лениным нарядилась, ходила бы и всех пугала.

​Толстые люди в просторных футболках

Всячески поддерживаю проведение на Красной площади мексиканского Дня Мертвых.



Ведь Мексика - это что?

Мексика - это Лев Давидович Троцкий.



А Красная площадь - это что?

Красная площадь - Это Владимир Ильич Ленин.



Вот они и встретятся.

И случится мировая революция.



И <конец> вам всем.

Алина Витухновская

Мрачный символизм данного мероприятия как никогда совпал с местом его проведения — центральным советским некрополем, нашпигованным мертвецами и возглавляемым их бессменным предводителем, до сих пор лежащим куротрупом в Мавзолее.

Он ещё совпал и со временем — когда вся страна, как политическое образование, как ментальная и смысловая территория, сужавшаяся доселе подобно кошмарной бальзаковской шагреневой коже, теперь фактически умерла. При этом попытка изображать витальность сейчас достигается исключительно путём шевеления огромного количества пирующих на её трупе кремлёвских опарышей и силовиков-могильщиков.

То, что служит традицией, фольклором, ритуалом, для относительно цивилизованной Мексики, для России является некрофилической реальностью, буквализмом, дополняющим и завершающим единую картину российского инфернального царства.

Российская чиновничья власть настолько непроходимо и безнадёжно глупа, что, цензурируя что ни попадя, проглядела прямую аналогию на то, чем она является — а именно империей уже даже не зла, а смерти и разложения. Подумайте, ведь даже зло прогрессивно, оно есть некий процесс. Здесь же процесс закончен. Только данс макабр вместо "Лебединого Озера".

Намек на "троллинг" не ускользнул от коммунистов, которые немедленно потребовали запретить мексиканский праздник. Председатель партии Максим Сурайкин заявил, что Красная площадь - "сакральное место" и проводить там подобные шествия - это "кощунство", и добавил:

В эту ситуацию должен вмешаться лично Владимир Путин. Он должен объяснить, что если мы и дальше будем двигаться по траектории театра абсурда, то завтра какие-то африканские народности захотят устроить на Красной площади свои жертвоприношения или еще чего.

Реакция коммунистов, в свою очередь, тоже показалась многим символичной, хоть и нелогичной.

​Николай Кононов

"Коммунисты России" призвали футбольных фанатов из Мексики не праздновать День мёртвых на Красной площади.

НЕ МЕШАЙТЕ СПРАВЛЯТЬ НАШ НЕПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ ДЕНЬ МЁРТВЫХ СВОИМ ДУРАЦКИМ ЕЖЕГОДНЫМ КАРНАВАЛОМ.

Наташа Лизоркина

Мексиканцам разрешили устроить на Красной площади День Мертвых. Но не это изумляет. Изумляет другое - почему коммунисты России выступили против. День Мертвых - это же просто замечательный праздник, когда тот, кто так долго лежал в своем саркофаге и формалине, кто терпел унизительные камеры мобильных, тот, кто окончательно превратился в героя советского анекдота, наконец-то встанет и, громко откашлявшись, рявкнет: "Товарищи, а который сейчас час?". Он выйдет на улицу навстречу танцующим мексиканцам, которые расцелуют его давно не знавшее поцелуев тело, а он будет ничего не понимать, и все равно будет абсолютно счастлив в этом новом, совершенно незнакомом ему мире. И тогда начнется для всех нас новая история. Ну - или точнее - история будет старая. Но уже с таким неповторимым колоритом, с легким таким душком полного, тотального безумия.

Максим Кононенко

Коммунисты считают, что проведение праздника мертвых на Красной площади «посеют зерно раздора между россиянами и мексиканским народом».

А я тупо не могу понять - почему?! Ведь для коммунистов Красная площадь - это как раз и есть главное место проведения праздника мертвых. Который они там довольно регулярно устраивают.

«В шествии на Красной площади примут участие люди в ярких карнавальных и национальных костюмах и гриме с изображениями черепов и фигурок одетых женских скелетов, напоминающих Катрину — главного персонажа Дня мертвых».

Ну и всего-то - сделать скелеты похожими на Инессу Арманд, например. Она как раз там похоронена. И всё на своих местах будет.

И да, скелеты должны быть не белыми. Скелеты должны быть обязательно красными.

Егор Холмогоров

Коммунисты требуют не проводить День Мертвых на кладбище.



Офигеть.



Кажется они боятся, что Коба реально восстанет и им же первым наваляет.



Но, быть может, надо удовлетворить требование товарищей, а заодно и кладбище убрать.

Александр Фельдман

Вот Б-г свидетель, но если прекрасная Россия будущего когда-нибудь настанет, весь этот коммунячий некрополь нужно будет выгнать с Красной площади вот прямо <мокрыми> тряпками.

Достойных людей всегда можно будет с почестями похоронить на мемориале в Мытищах. А с выродками рода человеческого и губителями России Лениным и Сталиным — поступить, как с Гришками Распутиным и Отрепьевым: испепелить, пепел в пушку и учинить салют над Москвой-рекой. Поделом!

В последний момент карнавал отменили без объяснения причин - в мэрии заявили, что на площади будут проходить "другие мероприятия". Из других источников стало известно, что отмена может быть связана с приездом на Красную площадь неких официальных лиц. Сеть захлестнуло возмущение по поводу того, что жителей и гостей Москвы лишили праздника.

Екатерина Винокурова

Вот никогда не прощу отмену Дня Мертвых на Красной площади, обида года.

Мария-Луиза Тирмасте

Твари за красной стеной, какого хрена запретили мексиканский карнавал? Мало вам наших пенсий?!

Кирилл Лятс

запретили день мертвых мексиканцам проводить....вот щас как испанцам проиграем, они еще и винтить начнут

Евгений Левкович

День мёртвых, чудесный мексиканский праздник, карнавал в костюмах скелетов. В этот день родные вспоминают умерших, но не так, как это принято в нашей мрачной православной традиции, а с песнями, танцами и широченным застольем. Так, чтобы живые позавидовали мёртвым. Путь к дому умершего заставляется свечами, чтобы покойник мог найти дорогу к нему, родные готовят ему всякие вкусности, играют его любимые песни, пьют его любимые напитки. На Земле в этот день становится в тысячу раз теплее. Пожалуй, единственное народное гуляние, в котором я мечтал бы принять участие. И надо же: сегодня мексиканцы должны были провести день мёртвых в Москве, на Красной площади, приобщив к своей традиции (между прочим, включенной ЮНЕСКО в список культурного наследия человечества), нас.

Фиг там. Запретили им. Без объяснения причин.

Как верно кто-то заметил: «выяснилось, сколько это государство может выдержать без оголтелой полицейщины. Ровно две недели».

Всё логично. Живые праздники в мёртвой стране – нонсенс. В такой должны быть только крестные ходы и военные парады.

Не отвлекайтесь.

Иван Давыдов

Мексиканский день мертвых в Москве запретили, скоро умирать запретят, вот тогда и заживем.

​Но есть, конечно, и те, кого отмена карнавала радует.

Движение Царский Крест

ДА ЗАПРЕТИТ ИМ БОГ!

ЯКО С НАМИ БОГ!

Сатанинское шествие отменили!)

ИНФА ТОЧНАЯ!

На самом же деле "сатанинское шествие" не отменили, а перенесли с Красной площади в Гостиный двор - где оно, конечно, собрало намного меньше зрителей, но уж точно никого не испугало ненужными коннотациями.

Алексей Крижевский

Мертвые запретили мертвым, но те не послушались.