Роскомнадзор пригрозил закрытием телеканалу France 24

Роскомнадзор пригрозил прекращением вещания телеканалу France 24 через день после того, как Высший аудиовизуальный совет Франции вынес предупреждение российскому каналу RT France за репортаж о Сирии. В ведомстве заявили, что французский канал нарушает российское законодательство. Об этом сообщает агентство "Москва".

Сотрудники Роскомнадзора якобы обнаружили, что редакционная деятельность France 24 находится под контролем иностранного юридического лица. Это нарушает закон об ограничении зарубежного капитала в средствах массовой информации. В ведомстве отметили, что работа телеканала в России может быть приостановлена, а лицензия на вещание аннулирована.

Накануне Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) вынес предупреждение российскому телеканалу RT France за сюжет о Сирии. Речь идет о сюжете "Имитация атак", показанном 13 апреля. Авторы материала оспаривали применение химического оружия в Восточной Гуте и заявляли о постановочных съемках жертв предполагаемых химатак. Проверка французского регулятора выявила, что перевод слов очевидцев не соответствовал тому, что они говорили на самом деле. В заявлении CSA уточняется, что предупреждение RT France вынесено за нечестность, неточную подачу информации и отсутствие разных точек зрения. Сам телеканал заявил, что сюжет вышел с "технической ошибкой", из-за которой на свидетельства очевидцев событий в Сирии был наложен не соответствующий оригинальному аудиоряду устный перевод. RT France заявило об устранении ошибки.