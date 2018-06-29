В Туле к активисту Антону Губареву пришли сотрудники Центра "Э"

В Туле к координатору движения "Гражданин наблюдатель" Антону Губареву пришли сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э"). Несколько полицейских пытались попасть к нему в квартиру, чтобы провести профилактическую беседу. Об этом Губарев сообщил проекту ОВД-Инфо.

По словам активиста, визит сотрудников Центра "Э" может быть связан с запланированным на 1 июля митингом против пенсионной реформы.

В начале июня правительство внесло в Государственную думу законопроект о повышении пенсионного возраста в России – с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может начаться в 2019 году.