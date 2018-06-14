Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России

Повышать возраст выхода на пенсию в России начнут с 2019 года, сообщил в четверг премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, передает Интерфакс.

Переходный период растянется на 15 лет, таким образом, возраст выхода на пенсию для мужчин будет увеличен до 65 лет к 2028 году, для женщин — до 63 лет — к 2034 году. Для людей, имеющих большой трудовой стаж, правительство предлагает предусмотреть возможность выхода на пенсию на два года раньше установленного срока. Это решение позволит ежегодно поднимать пенсии на одну тысячу рублей, сообщает РБК.

Социальную пенсию по старости (выплачивается тем, кто не смог официально наработать необходимый трудовой стаж) женщины будут получать в 68 лет, а мужчины – в 70 лет.

Медведев пообещал, что существующие льготы по досрочному выходу на пенсию будут сохранены. Это право останется у тех, кто работает на вредном и опасном производстве, женщин, которые имеют пять и более детей, инвалидов и некоторых других категорий.

Итоговый вариант правительственного законопроекта пенсионной реформы может быть внесен в Госдуму России 14 июня.



Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55.

Согласно опросу фонда "Общественное мнение", идею повышения пенсионного возраста одобряют только 9 процентов россиян. 82 процента высказались против. Треть боится не дожить до пенсии.