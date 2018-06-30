Трамп рассказал журналистам о темах для разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о темах, которые он планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным на встрече 16 июля.

"Я поговорю с ним обо всем. Мы будем говорить об Украине, мы будем говорить о Сирии, мы будем говорить о выборах. Мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в наши выборы", – сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о том, может ли он допустить признание аннексированного Крыма российским, президент США ответил "посмотрим". Ранее Трамп заявил, что аннексию полуострова допустил его предшественник Барак Обама.

Встреча лидеров США и России пройдет в Хельсинки 16 июля. Это будут их первые полноценные двусторонние переговоры. Ранее Трамп и Путин встречались дважды в рамках международных форумов и несколько раз говорили по телефону.