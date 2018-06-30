Умер российский художник-мультипликатор и автор комиксов Хихус

Российский художник-мультипликатор и автор комиксов Павел Сухих, известный под псевдонимом Хихус, скончался в возрасте 50 лет. Об этом в ночь на субботу написал у себя в Фейсбуке его друг, писатель Сергей Кузнецов.

По словам Кузнецова, Сухих боролся с раком, но не рассказывал о проблемах со здоровьем публично.

Художник Хихус – один из пионеров российского комикса, основатель и идеолог фестиваля рисованных историй "КомМиссия". Он был лидером творческой группы "Люди мертвой рыбы", объединившей художников и авторов комиксов.

Одна из последних работ Павла Сухих – серия мультипликационных фильмов о правах человека под названием "Хумра". В 2016 году в большом интервью для Радио Свобода Хихус рассказал, что эта антология станет последней социальной инициативой художника в России.