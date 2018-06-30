Спецслужбы США подозревают КНДР в развитии ядерной программы

Американские разведслужбы считают, что Северная Корея в последние месяцы увеличила производство сырья для ядерного оружия на своих секретных объектах. Ким Чен Ын, возможно, пытается скрыть эти объекты, планируя добиваться более существенных уступок в процессе ядерных переговоров с администрацией Трампа. Об этом сообщает американская медийная компания NBC News со ссылкой на сведения, полученные из официальных источников.

Выводы американских спецслужб, которые ранее не предавались огласке, похоже, противоречат настрою Дональда Трампа. Сразу после исторической встречи 12 июня с Ким Чен Ыном в Сингапуре Трамп написал в Твиттере, "ядерной угрозы, исходящей от Северной Кореи, больше нет".

Аналитики в ЦРУ и других спецслужбах иначе оценивают положение дел. Это следует из бесед NBC News с десятком официальных лиц, знакомых с выводами спецслужб и пожелавших остаться неназванными. Северокорейский режим добивается жизненно важных для себя уступок от администрации Трампа – под предлогом обсуждения вопросов о ядерном оружии, считает американская разведка.

Белый дом пока отказывается комментировать эту публикацию телеканала NBC News.