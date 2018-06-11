Помпео: саммит с КНДР определит рамки для тяжелой работы

Государственный секретарь США Майк Помпео 11 июня заявил на пресс-конференции, что подготовка к саммиту Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре идет довольно быстро. По его словам, "мы ожидаем, что переговоры придут к своему логическому завершению еще быстрее, чем мы ожидали". Дискуссии между Трампом и Кимом будут сосредоточены на ядерном оружии Пхеньяна и усилиях по денуклеаризации Корейского полуострова.

Саммит предоставляет "беспрецедентную возможность изменить траекторию наших отношений и принести мир и процветание" Северной Корее, заявил Помпео. Вместе с тем, Помпео отказался указать, что возможен быстрый прорыв, отметив, что саммит должен установить рамки для "тяжелой работы, которая последует". Он заявил, что Северная Корея должна добиться полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации, добавив, что санкции против КНДР не будут отменены до тех пор, пока это не произойдет.

По словам Помпео, "если дипломатия не будет продвигаться в правильном направлении ... эти меры (санкции) будут увеличиваться".

Трамп и Ким прибыли на саммит в Сингапур, который пройдет 12 июня на курортном острове Сентоса, где впервые в истории состоится встреча президента США с северокорейским лидером.