Во Франции гангстер-рецидивист бежал из тюрьмы на вертолете

Во французском департаменте Сена и Марна (регион Иль-де-Франс) осужденный на 25 лет рецидивист Редуан Фаид во второй раз совершил побег из тюрьмы. В воскресенье около полудня его сообщникам удалось посадить вертолет в единственном месте на территории тюрьмы, которое не было закрыто сверху специальной сеткой. Побег длился несколько минут, а сообщники Фаида были тяжело вооружены.

Первый побег Редуан Фаид совершил в 2013 году. Тогда он взял в заложники охранников, взорвал ворота динамитом и выехал с территории тюрьмы на машине. Ему удалось скрываться шесть недель.

Преступники взяли в заложники пилота вертолета, который давал частные уроки пилотирования и ждал ученика на аэродроме. Рецидивист и трое подозреваемых в организации побега совершили посадку между аэропортами Шарль-де-Голль и Ле-Бурже. Преступники отпустили пилота и скрылись на машине. По информации полиции, они вскоре пересели в другой автомобиль. Полиция проводит операцию по поиску сбежавшего.

Редуан Фаид получил первый тюремный срок в 90-х годах за ограбление инкассаторских машин и банков. После условно-досрочного освобождения он совершил повторное ограбление и застрелил сотрудницу полиции. Апелляционный суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.