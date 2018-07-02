Сотрудникам Байконура запретили пользоваться соцсетями на работе

На космодроме Байконур сотрудникам запретили пользоваться социальными сетями в рабочее время, чтобы предотвратить утечки информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение директора космодрома Евгения Раковского. Подлинность документа подтвердил источник агентства на космодроме.

Работникам космодрома запрещается использование личных мобильных телефонов, планшетов в рабочее время для посещения сайтов социальных сетей и систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями,— говорится в распоряжении. В нём также указан список запрещенных для использования социальных сетей и мессенджеров, среди которых есть Telegram. Для служебной переписки сотрудники Байконура могут использовать корпоративный сервис электронной почты.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Генштабе ВС России сообщал о намерении Минобороны ограничить использование смартфонов, заменив их, на простые кнопочные телефоны, чтобы избежать утечек информации. Кроме того в оборонном ведомстве составлены правила пользования интернетом, согласно которым военным рекомендовано перестать использовать соцсети и отключить в телефонах геолокацию.