На выборах в Мексике победил кандидат от левых Лопес Обрадор

На состоявшихся в воскресенье президентских выборах в Мексике победу одержалкандидат от левого оппозиционного блока Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По предварительным данным национальной избирательной комиссии, он набрал свыше 53 процентов голосов, сообщает "Си-Эн-Эн".

Остальные кандидаты признали свое поражение. Официальные итоги будут объявлены в течение нескольких дней. Лопес Обрадор вступит в должность 1 декабря 2018 года. Президент США Дональд Трамп уже поздравил Лопеса Обрадора с победой на выборах.

Представляющий Движение национального возрождения (МОРЕНА) 64-летний Лопес Обрадор в ходе предвыборной кампании обещал побороть "власть мафии" и победить коррупцию. Он также намерен выстроить новые отношения с США, основанные на взаимном уважении и защите мексиканских мигрантов, которые честно работают и живут в Соединенных Штатах.

В апреле Трамп обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике. Позже власти США объявили, что к нелегальным мигрантам будет применяться политика так называемой нулевой толерантности - детей мигрантов стали забирать у родителей на границе. По данным американских СМИ, с начала мая до начала июня на границе с Мексикой были разлучены с семьями более двух тысяч детей. 20 июня Дональд Трамп отменил это распоряжение.

На проходивших параллельно выборах мэра Мехико-сити также побеждает кандидат от МОРЕНА. Впервые мексиканскую столицу может возглавить женщина - по результатам опросов лидирует Клаудиа Шейнбаум.

Наблюдатели отмечают, что серьезных нарушений на выборах не было. При этом предвыборная кампания прошла под знаком постоянного насилия: за минувшие 10 месяцев в стране были убиты 135 политиков.