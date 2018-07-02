ВЦИОМ: о желании уехать из России заявил 31% молодых россиян

Доля молодых людей, заявивших о своем желании покинуть Россию, достигла максимума за пять лет. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), о желании переехать за границу заявил 31 процент россиян в возрасте от 18 до 24 лет, сообщает РБК.

При этом в целом, среди всех возрастных групп, число россиян, заявивших о своем желании эмигрировать, составляет всего 10 процентов россиян.

Среди стран, куда хотят переехать россияне, лидирует Германия. Туда хотят уехать 16 процентов россиян. Затем идут США, Испания, Канада и Италия.

Согласно недавнему опросу социологов "Левада-центра", почти каждый пятый москвич хотел бы эмигрировать из России. Среди жителей других регионов России этот показатель составляет лишь 3 процента. Опрос показал, что лишь у четверти россиян есть действующий загранпаспорт, и только треть граждан хотя бы раз бывали за границей. Эксперты также отмечают, что желание уехать за границу чаще выражают молодежь и состоятельные респонденты.