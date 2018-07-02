Партия "Яблоко" отказалась от участия в выборах мэра Москвы

Партия "Яблоко" не будет участвовать в выборах мэра Москвы из-за отсутствия кандидата. Об этом сообщил руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев.

По его словам, у партии не осталось времени для проведения конференции для выдвижения кандидата и сбора подписей муниципальных депутатов в его поддержку. 2 июля — последний день, когда возможна подача документов в Московскую городскую избирательную комиссию. "Митрохин фактически заблокировал выдвижение — и сам не смог пройти фильтр, и не дал выдвинуть другого кандидата", - сказал Яковлев.

Ранее в понедельник "Яблоко" сообщило, что глава московского отделения партии Сергей Митрохин отказался от иска к партии из-за недостаточного количества подписей муниципальных депутатов для регистрации на выборах мэра Москвы. 26 июня Митрохин подал в суд на федеральное бюро партии за снятие его с выборов мэра. Ранее делегаты конференции московского отделения поддержали его выдвижение. Однако федеральное бюро это решение отменило, сославшись на то, что не рекомендовало его кандидатуру, а значит, решение о голосовании принималось в обход устава партии.

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября. На сегодняшний день документы для участия в них подали 12 человек.