Сергей Митрохин отказался от иска к партии "Яблоко"

Глава московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин отказался от иска к партии из-за недостаточного количества подписей муниципальных депутатов для регистрации на выборах мэра Москвы. Об этом говорится в твиттере "Яблока".

В понедельник, 2 июля в Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение иска Сергея Митрохина к партии. В "Яблоке" считают, что производство по иску должно быть прекращено, поскольку внутрипартийные конфликты суду не подведомственны.

26 июня глава московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин подал в суд на федеральное бюро партии за снятие его с выборов мэра Москвы. Ранее делегаты конференции московского отделения поддержали выдвижение Митрохина. Однако федеральное бюро это решение отменило, сославшись на то, что не рекомендовало его кандидатуру, а значит, решение о голосовании принималось в обход устава партии.

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября. На сегодняшний день документы для участия в них подали 12 человек.