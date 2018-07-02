СМИ: Сулейман Керимов вернулся в Москву

Член Совета Федерации России Сулейман Керимов вернулся в Москву после снятия с него обвинений в неуплате налогов во Франции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Агентство ТАСС пишет, что информацию о возвращении бизнесмена подтвердили в российской дипмиссии в Марселе.

Собеседник Интерфакса отмечает, что французские власти пока не вернули Керимову залог.

Бизнесмена задержали 20 ноября 2017 года в аэропорту Ниццы. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 400 миллионов евро. Сам он обвинения отвергает.

Керимов находился во Франции под подпиской о невыезде с залогом 40 миллионов евро. С разрешения суда бизнесмен несколько раз посещал Россию. 28 июня стало известно, что французские власти сняли с него все обвинения и перевели в статус ассистированного свидетеля.