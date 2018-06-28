Прокурор Ниццы: Сулейман Керимов переведен в статус свидетеля

Российский бизнесмен и политик Сулейман Керимов получил статус ассистированного свидетеля в деле об уклонении от уплаты налогов. Ранее он выступал в качестве обвиняемого, однако 28 июня французские власти сняли с него все обвинения. Об этом сообщил прокурор города Ницца Жан-Мишель Претр в разговоре РБК.

Статус ассистированного свидетеля во французской судебной системе является промежуточным между свидетелем и обвиняемым. Теперь Керимов не может быть помещен в камеру предварительного заключения или под домашний арест.

Бизнесмена задержали 20 ноября 2017 года в аэропорту Ниццы. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 400 миллионов евро. По версии следствия, Керимов создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу по заниженной стоимости, чтобы уменьшить налоговые выплаты. Сам он обвинения отвергает.