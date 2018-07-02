Киев назвал имена 23 россиян для обмена на украинских граждан

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко назвала имена 23 россиян, которых Киев готов обменять на находящихся в России граждан Украины.

"Это осужденные за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, за участие в военных действиях в Донбассе, а также те граждане России, по уголовным делам которых еще ведутся судебные процессы", – уточнила она.

Среди них – Виктор Агеев, задержанный украинскими военными в июне 2017 года под Луганском. Он заявил, что его отправили в Донбасс вскоре после того, как он подписал контракт о службе в российской армии.

Министерство обороны России отвергает информацию о том, что Агеев являлся действующим военнослужащим. По данным ведомства, он уволился в запас в мае 2016 года.

По данным министерства иностранных дел Украины, в России по политическим мотивам отбывают наказание 24 гражданина Украины, в аннексированном Крыму – более 40 человек.