Минторговли США: "преждевременно" обсуждать выход Вашингтона из ВТО

Министр торговли США Уилбур Росс заявил в понедельник, что "преждевременно" обсуждать выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО). В интервью телекомпании CNBC Росс подчеркнул, что ВТО нуждается в "некоторых реформах". "Думаю, что действительно необходимо обновить и синхронизировать свои действия, и мы увидим, к чему это приведет. Но я думаю, что преждевременно говорить о том, чтобы мы просто откажемся от неё", - сказал Росс.

Ранее президент США Дональд Трамп подверг резкой критике Всемирную торговую организацию. Интернет-портал "Аксиос" со ссылкой на источник в окружении Трампа сообщил, что тот неоднократно заявлял сотрудникам своей администрации, что настроен на выход из ВТО. Министр финансов США Стивен Мнучин опроверг это сообщения.

Сообщалось, что президент-республиканец вступил в борьбу с недобросовестными торговыми правилами и приказал издать законодательство, предусматривающее выход из ВТО.