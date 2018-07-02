СМИ: Минспорта призывает не предупреждать спортсменов о допинг-контроле

Министерство спорта России призвало тренеров не предупреждать спортсменов о проверках на допинг заранее. Фотокопию служебной записки Минспорта от 4 апреля публикует агентство Reuters. Адресована она тренировочным центрам и базам, подконтрольным министерству. По мнению журналистов, документ подтверждает, что российские власти знали о несоблюдении правил антидопингового контроля.

О том, что атлетам заранее сообщали о допинг-тестах, говорилось в докладе Всемирного антидопингового агентства. На основании этого расследования в 2016 году спортсменов из России отстранили от летней Олимпиады в Бразилии. В 2018 году на зимних Олимпийских играх в Южной Корее россиянам пришлось выступать под нейтральным флагом.

Власти России отрицают поддержку допинга на государственном уровне, хотя и признали неудачи в борьбе с запрещенными веществами на соревнованиях.

В министерстве спорта агентству Reuters заявили, что напоминают о соблюдении антидопинговых правил регулярно, но не уточнили, когда именно рассылались подобные письма.

В ноябре 2015 года Международное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало доклад о махинациях в антидопинговой лаборатории в Москве. Следователи WADA пришли к выводу, что использование запрещенных веществ в российском спорте имело государственную поддержку. Работа Московской антидопинговой лаборатории РУСАДА была приостановлена, а все высшее руководство самого агентства отправили в отставку.