ЕС начал расследование в отношении Польши из-за судебной реформы

Европейская комиссия начала новое расследование в отношении польских властей из-за реформы Верховного суда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомисии.

Новый закон о Верховном суде в Польше вступает в силу 3 июля. Он подразумевает досрочную отставку судей по достижению ими возраста 65 лет. Как сообщает Deutsche Welle, это может привести к отставке 40 процентов судей. В штате останутся только те, кто предоставил медицинские документа и получил одобрение президента страны. Помимо прочего, новый закон дает полномочия министру юстиции инициировать отставку и назначать верховных судей.

В ЕС считают, что новый польский закон подрывает независимость судебной системы. В течение месяца Брюссель может обратиться в Европейский суд с требованием оштрафовать Варшаву за принятие закона.

Правящая партия Польши "Закон и справедливость" начала судебную реформу в 2015 году. Тогда в Варшаве заявили, что судьи Верховного суда были назначены предыдущим правительством. В декабре 2017 года Еврокомиссия пригрозила Польше санкциями и потребовала от Варшавы пересмотра позиции по судебной реформе. Польские власти назвали решение Еврокомисси политическим.