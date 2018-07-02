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"Кому футбол, кому – галоперидол"

"Кому футбол, кому – галоперидол"
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2 июня активисты “Весны” вышли на площадь Искусств в Санкт-Петербурге, чтобы выразить поддержку стороннику движения Петру Трофимову. Он был задержан полицией 14 июня по месту проживания, затем доставлен в Городскую психиатрическую больницу №6 для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Против него было заведено делу о самоуправстве, у которого давно прошёл срок давности. Участники пикета считают дело политически мотивированным, а преследование – попыткой изолировать активиста на время проведения ЧМ по футболу. Экспертиза заканчивается 15 июля.

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