"Кому футбол, кому – галоперидол"

2 июня активисты “Весны” вышли на площадь Искусств в Санкт-Петербурге, чтобы выразить поддержку стороннику движения Петру Трофимову. Он был задержан полицией 14 июня по месту проживания, затем доставлен в Городскую психиатрическую больницу №6 для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Против него было заведено делу о самоуправстве, у которого давно прошёл срок давности. Участники пикета считают дело политически мотивированным, а преследование – попыткой изолировать активиста на время проведения ЧМ по футболу. Экспертиза заканчивается 15 июля.