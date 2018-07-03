Стали чемпионами. Андрей Шароградский - о футболе, дискурсе и мате

На днях ведущий программы “Время покажет” Артем Шейнин выругался в прямом эфире Первого канала во время обсуждения чемпионата мира в России. То, что десантник-телеведущий ругается матом, никого не удивило. Не удивило даже то, что произошло это во время передачи - рано или поздно это должно было случиться. Сам Шейнин почти не заметил своей ругани ("ладно, бип!"), соведущая Екатерина Стриженова, на которую режиссер испуганно перевел камеру, только укоризненно повела глазами. Фейсбук реагировал сдержанно - призывы выгнать Шейнина быстро сошли на нет, хайпа не получилось. Кто ж нынче не ругается? А вот футболисты удивили, обыграли испанцев. Посрамив всех тех, кто поносил их и Саламыча, часто матерными же выражениями.

Я явно слишком много слушал в свое время лекции Дмитрия Быкова (был такой период в моей жизни, когда я встал на беговую дорожку в наушниках и слушал подкасты, чтобы отвлечься от скуки монотонных движений), с его постоянными “наверное, самый…” или “автор даже сам не осознал, что написал...”, мол он-то, Быков, понял. В какой-то момент я решил, что тоже сделал литературоведческое открытие. Одновременно с осознанием очевидного грустного факта - лишний вес с помощью бега не сброшу, не отказавшись от ряда привычек,- я определил рифму, про которую в будущем, как я уверен, напишут: “Именно она стала чертой, после которой мат окончательно стал неотъемлемой частью российского дискурса”.

Рифма “ х…о (грубый вариант слово “фигово”) - Гумилева” прозвучала в песне группировки “Ленинград “Ч.П.Х”. Казалось бы, что может быть более несовместимо, чем матерное наречие и фамилия поэта Серебряного века, блестящего офицера, с достоинством принявшего смерть? Но в описании современной "культурной столицы" в песне “Ленинграда” они рядом теперь звучат органично, как не вызывает вопросов и панибратское “Колька” применительно к Гумилеву - “вставить бы цитату Кольки Гумилева...”.

Про “системный” дискурс говорить особенно не хочется.Неинтересно. После блатных словечек первого лица, произнесенных на публике, в воображении рисуются матерные эскапады в его приватных разговорах. Глава дипломатии ругнулся прямо на пресс-конференции. Не из ниоткуда, стало быть, взялся анекдот про написание ноты протесты молодыми дипломатами. Законодательный запрет на мат со сцены или с экрана видится как проявление думскими депутатами описанного психологами комплекса, когда человек, желающий скрыть свой порок (или то, что он считает пороком), громче других его осуждает. Маргариту Симоньян пресс-служба RT пожурила за матерный твит, хотя гораздо пошлее мата в нем было выражение "буду публичить". Или вот у Жванецкого: “Группа “Поем матом” (не исключено, что это эвфемизм для того же “Ленинграда”, я такой группы не знаю - АШ) летит со мной одним самолетом в Кемерово. -Перед шахтерами будете выступать? - Нет, перед правительством. Шахтеры стесняются!” Тот же Шейнин, опять же...

"Внесистемный" дискурс интереснее, все-таки в нем участвуют интеллектуалы с либеральными взглядами. С мата началась оппозиционная президентская предвыборная кампания. Помните обращение к Собчак Чичваркина, узнавшего, что она хочет выставить свою кандидатуру? Юрий Дудь в разговоре с Леонидом Парфеновым недоумевает, почему жену Парфенова возмутило восхищение фильмом ее мужа, выраженное матерным словосочетанием. Сам Парфенов по просьбе Дудя называет свое любимое матерное слово, разводя в стороны высоко поднятые руки. Политологи и колумнисты (обычно из тех, кто всегда готов предоставить “экспертное” мнение по абсолютно любому вопросу, лишь бы процитировали) склонны к обобщениям, я опять смягчаю: “Этот …. (политик, депутат, политолог) занимается фигней (несет фигню)”. Аргументы выглядят лишними. Важнее драйв, мат тут помогает. Публицист радуется выведенной формуле: “Первая мировая война началась потому что все друг друга...” . В смысле - достали. Экономист, отчаявшись объяснять слушателям своей лекции, что такое дефолт, радуется, найдя подходящее и понятное слово: “п...ц”. Несколько месяцев назад все вдруг стали специалистами про рэп-баттлам. Отдельные возгласы "это не мое" очень быстро перестали быть слышны. Споры в ФБ о фильмах и книгах (последний пример - сериал "Садовое кольцо") вызывают в памяти главу из книги Петра Вайля “Стихи про меня”, посвященную Владимиру Высоцкому. Вайль описывает спор двух известных искусствоведов, схлестнувшихся по поводу того, “масскульт” ли стихи Высоцкого или “высокое искусство”: "Разговор происходил на приеме, с бокалами вина в руках. В напряженный момент тот, который "высокая", прищурился и выдвинул тому, который "масскульт", сильный аргумент: "Знаете, как я вас позиционирую? Я вас позиционирую как п...юка, вот как". Оппонент смешался”.

У мата, при всех его очень нужных в определенные моменты преимуществах, таких как темпераментность, направленность, концентрированность высказывания, есть, на мой взгляд, слабая сторона. Он почти не позволяет говорить сдержанно, лишает речь полутонов, что сказывается на тональности разговора, делает привычной агрессию в любом общении. Слов не хватает, а значит совсем недалеко и до мордобоя, агрессивных перепалок даже между людьми, от которых ничего подобного не ждешь. Ты либо лучший, либо худший. Либо стопроцентно прав, либо, ну, скажем, идиот. Как сборная России по футболу в глазах болельщиков. “Сыграли скучно, но правильно. Хорошо, что прошли, боролись, но футбол-то все равно довольно посредственный” - такого в нынешнем обсуждении матча в Лужниках почти нет. Попробуйте сказать это матом! Так что, либо “историческая победа”, либо “обыграли купленных испанцев”. Все то же самое с угнетающей регулярностью встречается и в обсуждении других тем - от полезности бойкота выборов до независимости Каталонии.

Уже упомянутый Шнур вместе с Семеном Слепаковым напомнили после побед россиян над саудовцами и египтянами о том, как все шатко в этом мире, предложив в новой песне еще одну яркую рифму -предупреждение: “ган...ы(презервативы) - чемпионы”. «Были чемпионами – станете ….» После победы на испанцами российским футболистам на нынешнем чемпионате превратиться опять в «резиновые средства контрацепции» уже не грозит, молодцы. Но будут и другие турниры. Не обольщайтесь, ребята.