СМИ: в деле об отравлении Скрипалей появились подозреваемые

Британская полиция пришла к выводу, что к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, скорее всего, были причастны два человека, которые уехали из Великобритании спустя сутки после покушения. В данный момент они могут находиться в России. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники в Скотленд-Ярде.

Собеседники издания не назвали имен подозреваемых, но подчеркнули, что они почти наверняка "были связаны с Россией" и что в отношении них заведено уголовное дело.

В апреле британская пресса со ссылкой на полицию писала, что отравление Скрипалей осуществил 54-летний бывший офицер ФСБ, имеющий кодовое имя Гордон. Считается, что он использует еще и имя Михаил Савицкис, а также два других псевдонима. В полиции считают, что он уже вернулся в Россию. В Лондоне также полагают, что в отравлении Сергея Скрипаля участвовала команда из шести человек.

Бывший двойной агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта. Лондон заявляет, что за покушением стоит Кремль, поскольку для отравления использовался разработанный в СССР боевой яд "Новичок". Москва отвергает обвинения.