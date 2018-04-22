Британские СМИ: Скрипаля отравил бывший офицер ФСБ Гордон

Британская пресса со ссылкой на полицию пишет, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери осуществил 54-летний бывший офицер ФСБ, имеющий кодовое имя Гордон. Считается, что он использует еще и имя Михаил Савицкис, а также два других псевдонима.

Британская полиция считает, что он уже вернулся в Россию и у британцев никогда не будет возможности допросить его. В Лондоне полагают, что в отравлении Сергея Скрипаля участвовала команда из шести человек.

Имя Гордона стало известно после пяти часов допроса полицией в Лондоне на этой неделе перебежчика из КГБ Бориса Карпичкова, который сообщил британскому изданию Sunday People, что он и Гордон пересеклись в начале 1990-х годов. Оба знали друг друга, когда Карпичков был майором ФСБ, преемнике КГБ, в Латвии. Гордон был подчиненным Бориса.

"Он был очень умным, образованным, амбициозным и безжалостным человеком, – сказал Карпичков, – а также представительным и быстро смог завоевать доверие незнакомца". Карпичков сообщил, что Гордон обучался боевым искусствам. Он также учился в Рижском университете, где получил диплом юриста. Гордон использовал прикрытие успешного бизнесмена в сфере безопасности. Он был капитаном в КГБ, прежде чем поступить в ФСБ после окончания холодной войны. По словам Карпичкова, Гордон входит в число офицеров действующего резерва ФСБ, которые осуществляют специальные операции.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в городе Солсбери на юге Англии. Великобритания обвинила в отравлении Россию.