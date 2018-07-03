Племянницу Скрипаля выдвинули кандидатом в Ярославскую думу

Племянницу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Викторию Скрипаль выдвинули в депутаты Ярославской областной думы от партии "Справедливая Россия". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на секретаря бюро регионального отделения Анатолия Каширина.

По его словам, Виктория Скрипаль "человек с активной жизненной позицией" и "патриот России". Партия предложила ей стать кандидатом и она "с удовольствием согласилась",добавилпредставитель регионального отделения "Справедливой России".

Выборы в Ярославской области пройдут 9 сентября.

Виктория Скрипаль стала известной после отравления в начале марта в Солсбери её дяди, бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В апреле Великобритания отказала й в визе, предполагая, что Кремль использует ее как "пешку" в деле о покушении на Скрипаля. Ранее племянница Скрипаля сообщила, что говорила по телефону с Юлией Скрипаль. Та сказала ей, что идет на поправку, но отказала родственнице во встрече. Виктория Скрипаль постоянный участник ток-шоу на российских государственных телеканалах, где она подвергает сомнению британскую версию отравления своих родственников.

Лондон заявляет, что за покушением стоит Кремль, поскольку для отравления использовался разработанный в СССР боевой яд "Новичок". Москва отвергает обвинения.