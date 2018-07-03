"На удивление мало": соцсети о том, что треть молодых россиян готова эмигрировать

Большинство тем в социальных сетях нещадно подминается чемпионатом мира.

Но что-то всё-таки теплится и кроме футбола - так, многие обратили внимание на новость о том, что треть российской молодёжи готова покинуть страну (это данные ВЦИОМ).

Андрей Десницкий:

31% граждан России в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из страны. И это по данным ВЦИОМ.

Вот вам и скрепы духовныя.

А чего, собственно, ожидали все эти Мизулины и Яровые?

Кирилл Гончаров:

Молодежь открыта миру, она демократически настроена и хочет самореализовываться, но главная причина, на мой взгляд - коррупция в родной стране, из-за которой нельзя устроиться работать по специальности и отсутствие внятных перспектив для себя и семьи. Не случайно сейчас более 50 тысяч россиян получают образование в других странах, наши вузы еще и сильно проигрывают по качеству образования.

А что делать предпринимателям, достаточно посмотреть на статистику за 2017 год, в котором количество закрытых предприятий намного больше, чем количество открытых - 9,1 тысяч.

Ну и конечно же, политический фактор, несменяемость власти сильно портит репутацию страны, ведь это значит, что коррозии поддаются и все государственные институты, например суды.

Я - оптимист, но факты упрямая вещь. Успешность государства зависит от того, насколько в нем удобно и комфортно жить умным и образованным людям, а не количеством военной техники. И пока в этом направлении, Россия, в отличии от футбольной сборной, не вышла из группы.

Александр Фельдман:

Эффект подъёма с колен, ИМХО, себя исчерпал — молодёжи пудрить мозги намного сложнее. Что не может не радовать.

Кирилл Шулика:

Цифры, конечно, печальные, несмотря на то, что в реальности уедут 1-2%.

Сам ВЦИОМ предлагает смотреть на свои опросы без лишнего пессимизма:

"Эмиграция из страны давно не ассоциируется с "выходом в дверь без возможности возвращения", и интерпретировать сегодня ответы респондентов, особенно молодежи, как "бегство из ужасающей российской реальности" было бы совершенно неверно", - комментирует результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, слова которого приводит пресс-служба социологического центра. "Это свидетельство роста открытости нашей молодежи по отношению к другим странам, а может даже и вызов внешнему миру: "Не хотите иметь с нами дела? Мы сами к вам придем - посмотреть на людей, себя показать", - отметил он.

Саша Суханов:

ВЦИОМ призвал не связывать эмиграцию молодёжи с «бегством из ужасающей российской действительности», а в случае с эмиграцией из Украины или стран Прибалики призывал связывать.

Между тем, всего несколько дней назад крупнейшие социологические службы сообщали о снижении рейтинга Путина.

Алексей Мазур:

За месяц число людей, считающих, что страна идет в неправильном направлении выросло в полтора раза - с 27% до 42%

Они начали что-то подозревать.

Иван Курилла:

Рейтинг Путина как в декабре 2011, в начале протестов.

Мария Снеговая:

То есть даже про-кремлевским поллстерам уже не скрыть обвала рейтингов...

Леонид Волков:

Нам порой, бывает, предъявляют: ну вы молодцы, конечно, расследования, митинги, видео, но что это все дает? Вот даже самое громкое ваше расследование — Димон — ничего ж не дало (говорят нам нетерпеливые глупыши), Димон как был премьер-министром так им, не приходя в сознание, и остается.

Показываем на примере.

Даже официозные ФОМ и ВЦИОМ зарегистрировали рекордное падение рейтинга Путина — далеко на докрымский уровень, куда-то в осень 2013 года. А почему? А потому что больше падать нечему.

Раньше демпфером, подушкой безопасности выступало правительство. Карта «царь хороший — бояре плохие» разыгрывалась безотказно. Добрый царь поправлял неразумных чиновников. Была попытка разыграть эту же карту и в ситуации с пенсионным дефолтом. Вышло ли? Очевидно, нет. Рейтинг Путина стремительно падает, а люди по всей стране выходят на многотысячные митинги именно с антипутинскими лозунгами.

Это прямое следствие того факта, что после выхода фильма «Он вам не Димон», и после наших митингов и после кампании по распространению информации о коррупции премьера Медведева (сам фильм посмотрели около 30 млн человек — 20% россиян, но о дворцах и яхтах Медведева узнали, по опросам, благодаря сарафанному радио, более 60%; то есть дело отнюдь не только в забойном видео, но во всей нашей политической кампании) — рейтинг премьера и правительства рухнул куда-то в зону то ли плинтуса, то ли статистической погрешности, хрен их разберет — и назад уже не вернулся.

Подушка безопасности сдулась.

Тефлон отскребся.

Никто не обещал, что будет легко, что мы победим в один присест. Но факт: то, что сейчас в связи с пенсионным ограблением стремительно (и явно неожиданно для Кремля) рушится рейтинг Путина лично — это прямое следствие наших расследований и политических кампаний прошлых лет, которые повыбивали множество опор из политической конфигурации, в которой Кремль привык работать. Спихивать на бояр больше не получается.

Альфред Кох:

Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что в этот раз власть явно перебрала и нынешнее резкое падение рейтинга Путина - это свидетельство какого-то нового этапа в отношении народа и власти.

Одновременное повышение пенсионного возраста для "черного" люда при сохранении в неприкосновенности всех привилегий для "благородного" сословия полностью разрушило тот образ "народного царя", который так тщательно лепил Путин все 18 лет своего правления.

При этом он так топорно отстранился от авторства этой т.н. "реформы", что даже самый упорный путинист морщится, когда Песков говорит, что Путин "не участвует в обсуждении этого вопроса". Сразу хочется спросить: что, мелкий вопрос, да? А что тогда такое - крупный вопрос?

Люди увидели путинские приоритеты: футбол, а не обсуждение судьбы десятков миллионов пенсионеров. И образ труженика денно и нощно думающего о простом человеке развалился как карточный домик...

Стало видно, что Путин банально трусит и прячется за спину Медведева. А народ таких вещей не прощает. Особенно в отношении тех, кто всю свою политическую карьеру построил на безудержном мачизме.

Народ привык к ровно противоположному сочетанию: Медведев (слабый, смешной, вороватый которышка) прячется за спину своего твердого и мужественного патрона. А когда наоборот, то - не сходится: кто может спрятаться за спину Медведева? Разве не тот, кто еще слабее его?

Ситуация с рейтингами власти вернулась к уровню осени 2011 года со всеми вытекающими отсюда угрозами. И кроме очевидной угрозы активизации оппозиционных митинигов, есть не менее очевидная угроза новых путинских "многоходовочек" типа аннексии Крыма.

Выдержит ли Россия и мировое сообщество в целом новые путинские креативы или ситуация пойдет в разнос - скоро станет ясно. Какие-то контуры на ближайшую перспективу, я думаю, будут обозначены уже на встрече с Трампом.

Так что давайте подождем. Благо ждать осталось недолго.

Алексей Дуленков:

Социальный контракт нарушен властью. Будет жарко

Аббас Галлямов:

Спасти свои рейтинги режим сможет в том случае, если демонстративно затянет пояса. Он должен оказаться с народом по одну сторону баррикад, показать, что и он готов чем-то пожертвовать, а не только требует жертв от сограждан.

В качестве идеи подкину властям пример американского президента Гровера Кливленда. В начале своей карьеры он работал шерифом в Нью-Йорке. Как-то суд приговорил к смертной казни двух преступников и Кливленд повесил их собственноручно. Просто чтоб не нанимать палача и сэкономить бюджетные деньги.

Нашим властям надо взять пример с Кливленда и начать демонстративно на чем-то экономить. Например, можно подсократить число ОМОНовцев, а начинающиеся в регионах протесты против пенсионной реформы пусть разгоняют сотрудники внутриполитических блоков региональных администраций. Все-равно толку от них нет.

Владимир Дедов:

ВЦИОМу .чтобы не выглядеть идиотами,считающими рейтинги, надо вводить понятие "процент ненависти" вот это будет конкретное отражение отношений... Да и ВВП сможет дать реавную оценку опасности кровавого переворота

Сегодня не надо загибать пальцы считая, сколько человек тебя поддерживают, а надо считать сколько человек тебя желают убить!