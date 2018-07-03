У операторов связи нет оборудования для исполнения "закона Яровой"

Операторы связи не могут легально исполнить требования "закона Яровой" о хранении переговоров и переписки абонентов, потому что у них нет сертифицированного оборудования. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на комментарий Россвязи.

Положения закона, которые требуют в течение полугода хранить информацию о переписке и разговорах пользователей, начали действовать с 1 июля.

28 июня Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС) в письме в министерство коммуникаций и связи просила разъяснить, какое оборудование можно использовать для хранения информации и где его приобрести. В ответе министерства говорится, что изготовление такого оборудования могут взять на себя семь компаний. Однако право тестировать подобные устройства есть только у испытательного центра сертификации и метрологии Центрального научно-исследовательского института связи. Однако эта структура сертификаты выдавать не может: для этого нужны отдельные органы, которые сейчас проходят процедуру аккредитации. Использование не сертифицированного оборудования повлечет за собой административную ответственность.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей оценил совокупные затраты крупнейших российских сотовых операторов МТС, "МегаФона" и "Вымпелкома" ("Билайн") на исполнение "закона Яровой" в 100 миллиардов рублей. Сотовые операторы, в свою очередь, предупреждали о возможном росте цен на услуги связи в 2−3 раза. Российские интернет-провайдеры уже повысили стоимость услуг на 8−10 процентов из-за необходимости исполнять требования "закона Яровой".