Комитет Госдумы одобрил проект поправки о физлицах-иноагентах

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во вторник одобрил законопроект, который позволит признавать "иностранными агентами" физические лица. В документе говорится, что под его действие подпадут люди, которые распространяют материалы СМИ, внесенных в список "иностранных агентов", или участвуют в их создании и при этом получают финансирование из-за рубежа.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на формулировку, которая появится в законопроекте ко второму чтению. В своем комментарии агентству один из авторов проекта поправки Леонид Левин заявил, что "физлица могут попасть в список СМИ-инагентов, если они получают средства из-за рубежа и распространяют материалы СМИ-инагента".

Упоминания о "создании" таких материалов в приведенном "Интерфаксом" высказывании политика нет, но оно есть в цитате из текста поправки.

Левин считает, что в обновленном законе исключаются "опасения, что любой блогер, просто перепечатывающий информацию СМИ-инагента, может пострадать".

Председатель комитета по информационной политике также подтвердил распространенную ранее в СМИ информацию о том, что полномочия по определению СМИ – иностранного агента перейдут от Минюста к Генпрокуратуре, которая будет выносить решения совместно с Министерством иностранных дел России.

Радио Свобода получить комментарий у Левина не удалось. Его пресс-атташе сослался на занятость автора поправки и посоветовал в следующий раз "приходить ногами".

Закон, который позволяет российским властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, "иностранными агентами", был принят в конце ноября. Он распространяет на средства массовой информации введенную ранее практику признания "иностранными агентами" неправительственных организаций.