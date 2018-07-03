В Госдуме хотят присваивать журналистам статус "иноагента"

Комитет Госдумы России по информационной политике рассмотрит во вторник поправки к закону о СМИ-"иностранных агентах", которые предполагают введение статуса "иностранного агента" не только для средств массовой информации, но и для тех, кто с ними сотрудничает. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников аппарата и депутатов Госдумы. Принять документ во втором чтении планируется на следующей неделе.

Законопроект позволяет признать иностранными агентами любую структуру или человека не только за распространение материалов СМИ-"агентов", но и если они за деньги участвуют в создании этих материалов. На них будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях (маркировка материалов, ежегодный аудит и отчет о деятельности раз в полгода).

В то же время, как пишут "Ведомости", из проекта исчезло требование о том, чтобы любые репосты информации СМИ-"иностранных агентов" содержали указание на их статус, а также требование без суда блокировать любые сайты, распространяющие такие материалы. Однако сайты самих СМИ-"иноагентов", если они не будут исполнять требования закона, будут блокироваться сразу.

Закон, который позволяет российским властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, "иностранными агентами", был принят в конце ноября. Он распространяет на средства массовой информации введенную ранее практику признания "иностранными агентами" неправительственных организаций.

Поправки в российское законодательство, ограничивающие работу иностранных СМИ в России, были внесены после того, как финансируемый Кремлем телеканал RT заявил, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделения как "иностранного агента" в США.

Представители Соединенных Штатов неоднократно подчеркивали, что американский закон об иностранных агентах значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации. Изменения в российском законодательстве, связанные со статусом иностранных СМИ, подверглись критике со стороны представителей властей США, европейских политиков, российских и международных правозащитных организаций.

5 декабря Минюст опубликовал список СМИ, которым присвоен статус "иностранного агента". В него попали "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), медиапроекты Русской службы Радио Свобода "Фактограф" и "Сибирь.Реалии", телеканал "Настоящее время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода, медиапроекты "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии" и "Крым.Реалии".

Изменения в российском законодательстве, связанные со статусом иностранных СМИ, подверглись критике со стороны представителей властей США, европейских политиков, российских и международных правозащитных организаций.