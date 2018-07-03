Беженцы на Красной площади

В Москве на Красной площади прошёл футбольный турнир с участием живущих в России беженцев. Его организаторы – Fare (Футбол против расизма в Европе) и комитет "Гражданское содействие" – намерены при помощи такой акции привлечь внимание к тяжёлому положению вынужденно перемещённых лиц.

Футболист команды Refugee United Симба Мумбе вышел один на один с вратарем команды Refugee Nation и забил гол. Впрочем, счет в матче на Красной площади мало кого интересовал. Большинство соперников объединяет не только любовь к футболу, но и надежда на получение статуса беженца.

Мумбе вместе с семьёй бежал из Зимбабве в Россию после того, как там вслед за военным переворотом начался политический кризис: "Например, несколько недель назад в нашего президента бросили бомбу", – рассказывает он.

Мумбе ходит на интеграционные курсы по русскому языку. Курсы организует комитет "Гражданское содействие", помогая беженцам адаптироваться к новой стране и новой жизни. В Москву Мумбе переехал с родителями и сестрой. Найти здесь работу ему трудно: статуса беженца ещё нет, а отношение к приезжим не самое доброжелательное. Например, за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу в Москве сотрудники полиции избили и ограбили беженца из Кот-д'Ивуар Траоре Каджале: “Полицейские попросили предъявить документы. Я хотел достать их из рюкзака и показать, но мне сказали, что я должен идти в автобус. Ответил им, что никуда не пойду: "У меня есть документы, и сейчас я вам их покажу". Меня задержали без причины. Я был напуган, не знал, что может произойти в автобусе. Я схватился за его дверь и не отпускал. И тогда меня пнули по ноге три раза. Мне было очень больно. Они меня затащили в автобус,” – рассказал Каджале корреспонденту Радио Свобода. У беженца забрали из кошелька все деньги, не оставив даже на проезд. Друзья Каджале не исключают, что причиной его избиения был расизм.

Несмотря на то, что Россия ратифицировала конвенцию ООН по беженцам, временное убежище она даёт неохотно. По данным ООН, российскую границу пересекли около 1600 сирийцев, спасающихся от гражданской войны. статус беженца получили двое. При этом на прошлой неделе Верховный суд России счёл события в Сирии контртеррористической операцией, а не военным противостоянием. Ведомство отклонило жалобу десяти сирийцев на отказ предоставить им временное убежище, уточнив, что на родине заявителям не грозит преследование и бесчеловечное отношение.

"Значительное число населенных пунктов Сирии присоединилось к режиму прекращения огня, на территории республики проводятся гуманитарные акции, оказывается медицинская помощь. С Сирией имеется авиационное сообщение. Происходящие на территории Сирии события имеют специфические характеристики контртеррористической операции, а не классического военного противостояния с ярко выраженной линией фронта", – указано в определении суда.

Комитет "Гражданское содействие" выступил одним из организаторов турнира беженцев в России. Глава комитета Светлана Ганнушкина надеется, что мероприятие на фоне чемпионата мира позволит привлечь внимание к беженцам и по-иному взглянуть на неё в России:

– Бегут они, как правило, от войны, или это политические беженцы, которых преследуют дома. Они нуждаются в убежище, во всяком случае, в серьёзном рассмотрении их дел. А сирийцы, понятно, – есть позиция верховного комиссара ООН и множества международных организаций, которые говорят, что в Сирию возвращать пока никого нельзя. Ну а наш Верховный суд придерживается другого мнения. А вообще в России [легализовано] менее 600 беженцев, поэтому, конечно, мы хотели бы, чтобы статус беженца предоставлялся, чтобы конвенция выполнялась и чтобы наш народ, прежде всего, наше население относилось к этим людям с пониманием и доброжелательностью. Суть этого проекта – привлечь внимание нашей власти и наших жителей к проблеме миграции, проблеме беженцев. Показать, что беженцы – это люди, которые очень на многое способны, в частности, способны играть в футбол, и хорошо играть. У нас среди наших беженцев есть профессиональные футболисты. Игроков на матч найти было нетрудно, остались даже обиженные – те, кого не взяли. Взяли тех, кто пришел первыми. Это миротворческий проект для привлечения внимания к проблеме. К сожалению, народу на эти состязания приходит мало. В субботу у нас была встреча с сирийскими беженцами, и было очень мало людей, то есть видно, что эта проблема не кажется нашему населению интересной и актуальной.

– Трудно ли было согласовать турнир с российскими властями и провести его на Красной площади?

– Это делала FARE (“Футбол против расизма в Европе”), и похоже, что это было нетрудно.Вообще, можно только пожелать, чтобы наши власти были такими же лояльными и доброжелательными и дальше. Нам согласовали митинг оппозиции, который прошел в начале этого периода, когда вроде бы всё было запрещено, и согласовали этот турнир. И полиция ведет себя доброжелательно. Значит, все могут, если хотят.

– Как в России относится к беженцам?

– С абсолютным равнодушием! За редчайшими исключениями, когда вдруг какого-то конкретного чиновника "пробьет" на сочувствие. Вот недавно бабушка 1934 года рождения получила статус беженца, и это просто чудо. Ну, вот бабушка вызвала сочувствие, и бабушке дали этот статус.

– ​В каких условиях сейчас живут люди, которые сбежали в Россию из своих стран из-за войн и безденежья?

– Даже беженцы со статусом у нас не получают никакого пособия. Наши власти любят говорить, что даются пособия с того момента, когда люди только подают заявления, это правда, мы даем пособие – это 100 рублей один раз. Это законодательно так определено, и это осталось с тех времен, когда 100 рублей – это были ещё приличные деньги, и сумма не менялась. Дальше, даже получив убежище, человек не получает никакого пособия. Но, по крайней мере, хотя бы имеет право работать. Хотя многие работодатели не знают, что по удостоверению беженца можно работать, а по удостоверению о предоставлении временного убежища тем более не знают. Временное убежище даётся на год, и сможет ли человек работать через год – непонятно.

– А где могут жить беженцы официально?

– На всю Россию – только три центра для беженцев. В общей сложности число мест в них – меньше 600, и они заполнены. Они все очень далеко, и там нет никакой работы. Это Саратовская область, Тамбовская и Тверская. Я не знаю, что можно сделать для изменения их ситуации. У нас в стране все зависит от одного человека, – рассказала глава Комитета "Гражданское Содействие" Светлана Ганнушкина.

В игре на Красной площади участововали беженцы из Зимбабве, Камеруна, Сирии, Афганистана, Кот-д'Ивуар и Ирана. Симба Мумбе: "Игроки не говорят тебе: “Ты приехал оттуда-то и ты такой-то религии, и я не хочу с тобой говорить. Нет, мы здесь все как один, одна большая семья”.

Слоганом турнира стали слова “Refugees welcome” – “Добро пожаловать, беженцы”.