"Неформатный" футболист. Полиция избила гражданина Кот-д'Ивуара

Профессиональный футболист из Кот-д'Ивуара Траоре Каджале рассказал, что за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу его избил и ограбил сотрудник московской полиции. Каджале получил сильный ушиб ноги, и теперь ему трудно тренироваться. В 2012 году футболист покинул родину из-за гражданской войны. Траоре Каджале обратился за временным убежищем в России, но пока у него нет официального статуса беженца. В положении нелегала возобновить футбольную карьеру в России Траоре не может. И в любой момент его могут выдворить из страны, несмотря на то что у него здесь русская жена и ребенок.

Траоре Каджале вспоминает, как возле метро "Проспект Мира" сотрудники полиции схватили его за рубашку и потащили к автозаку. Он уцепился за двери, чтобы его не смогли втолкнуть внутрь, но два человека продолжали тянуть его в автобус. По словам Траоре, он ничего не нарушал, просто шел на деловую встречу.

В автозаке помимо Траоре сидели исключительно азиаты, то есть те, кто визуально выделяется в толпе условно славянских прохожих

– Полицейские попросили предъявить документы. Я хотел достать их из рюкзака и показать, но мне сказали, что я должен идти в автобус. Ответил им, что никуда не пойду: "У меня есть документы, и сейчас я вам их покажу". Меня задержали без причины. Я был напуган, не знал, что может произойти в автобусе. Я схватился за его дверь и не отпускал. И тогда меня пнули по ноге три раза. Мне было очень больно. Они меня затащили в автобус, – рассказывает Траоре Каджале.

– По иронии Траоре избили полицейские в тот день, когда он ехал в комитет "Гражданское Содействие", чтобы пройти собеседование по русскому языку, чтобы, наконец, научиться правильно говорить и писать на языке приютившей его страны, – говорит друг футболиста Даниил Кашницкий. – Я расцениваю эту жестокость представителя власти как расизм: в автозаке помимо Траоре сидели исключительно азиаты, то есть те, кто визуально выделяется в толпе условно славянских прохожих.

По словам футболиста, на полицейском, который его бил, были надеты перчатки. Он обыскал Траоре, а потом взял его кошелек и вытащил все деньги, которые там были. После этого "человек в перчатках" вышел из автобуса, и больше Траоре Каджале его не видел.

– В моем кошельке было 1800 рублей. Мне их не вернули. Возле меня оказался другой полицейский. Я пытался сфотографировать его, и тогда он вырвал у меня из рук телефон. Я показал ему документы, у меня были свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка. Проверив, они вернули мне бумаги и сказали, что я могу идти, – вспоминает футболист.

Сотрудники полиции не оставили Траоре даже денег на проезд. Он был растерян и попросил помощи у какой-то женщины, та пропустила чернокожего иностранца в метро.

– У меня очень болела нога, на следующий день я отправился в больницу, где сказали, что это сильный ушиб. До сих пор во время тренировок мне бывает больно, – признается Траоре.

Траоре тренируется каждый день – поддерживает форму. Он хотел бы играть за какой-нибудь российский клуб. Но пока Траоре считается "нелегалом" и о карьере футболиста в России можно не мечтать. Траоре Каджале сейчас – "в процедуре обращения за убежищем", как говорят в Миграционной службе. Официального статуса беженца пока нет, и это делает Траоре особенно уязвимым. Каждый раз, выходя из дома, он не знает, вернется ли домой к жене и ребенку, потому что его могут задержать и депортировать. Каджале официально женат на гражданке России – студентке РУДН из Красноярска Диане. Несмотря на это, миграционная служба уже дважды отказывала Траоре в статусе беженца. Адвокаты Комитета "Гражданское содействие" продолжают это решение обжаловать. Футболист рассказал сотрудникам Комитета о том, что его избил полицейский.

В полиции расизм закреплен на всех уровнях

– В свете чемпионата мира это выглядит особенно трагично и комично, – говорит координатор проектов Комитета "Гражданское содействие" Варвара Третяк. – Мы видим, как на Никольской улице ходит туча туристов. Все постят фотографии в обнимку с ними, полицейские им приветливо улыбаются. При этом за несколько дней до чемпионата было совершено нападение на Траоре. Также полиция продолжает останавливать трудовых мигрантов, проверять их документы и инициировать процедуру выдворения. В этом есть какое-то лицемерие: есть туристы, которые для нас более привлекательны. Этим мы улыбаться не будем, а будем улыбаться бразильцам, например. "Проспект Мира" – такая станция метро, рядом с которой находится мечеть. Там полицейские вытягивают из толпы людей, которые подходит под их "расовый профайлинг". Если они просят предъявить документы, у них должно быть основание, но они даже не представляются. В полиции расизм закреплен на всех уровнях. Они считают, что так и должно быть, в этом нет никакой проблемы. У нас есть подозрения, что после того, как закончится чемпионат мира, полиция начнет активную зачистку тех иностранцев, которые остались в России. Многие люди воспользовались возможностью FAN ID – паспортом болельщика, который дает право на безвизовый въезд, – для того, чтобы обратиться за убежищем в Россию. К нам уже обращались иностранцы с этими FAN ID. И, конечно же, полиция знает об этих случаях.

"Гражданское содействие" предоставило Траоре Каджале адвоката, который поможет ему подать заявление в полицию о нападении на почве национальной ненависти. Правозащитники считают, что этот случай нельзя замалчивать, но футболист опасается, что его могут выдворить из страны.

Мы с друзьями посоветовали Траоре избегать поездок на метро

– Согласно федеральному закону о беженцах Траоре нельзя выдворять, пока он находится в процедуре обращения за убежищем. Но полиция очень часто не обращает на это внимания, – говорит Варвара Третяк. – Весь процесс подачи заявления его будет поддерживать адвокат Даниил Хаймович, чтобы минимизировать все риски. Если кто-то из мигрантов, беженцев пытается жаловаться на полицию, они часто организуют процедуру выдворения, чтобы избавиться от человека. Нужно создавать практику таких заявлений о нападении на почве национальной ненависти со стороны полиции. Если по обращению Траоре не будет никаких действий, потом, например, можно будет подать заявление о неэффективном расследовании в Европейский суд.

За время пребывания в России с Траоре уже шесть раз случались подобные ситуации с полицией. Его, например, задерживали в Коломенском по дороге на тренировку.

– Однажды мы с Траоре поехали в больницу на прием к врачу из-за флюса. Мы заняли очередь к хирургу, Траоре долго ожидал приема, решил выйти купить воды. Именно в этот момент его остановили сотрудники полиции и повезли в отделение. Конечно же, им было неважно, что человеку плохо и у него температура, ­ – рассказывает Даниил Кашницкий. – Сейчас, после жестокого обращения полиции мы с друзьями посоветовали Траоре избегать поездок на метро, по крайней мере накануне и во время чемпионата, когда участились облавы на "неформатных" людей, которые не соответствуют образу благополучных болельщиков-иностранцев.

Мне нравится Россия, несмотря на то что со мной произошло

Траоре из Кот-д'Ивуара признается, что так и не понял, "как все устроено" у российской полиции и какие документы нужны, чтобы гарантированно избежать задержаний.

– Сейчас я себя чувствую беззащитным. Но я не хочу уезжать из России, несмотря на то что это единственная страна, где со мной такое произошло. У меня русская семья, я должен продолжать здесь заниматься футболом, кормить семью. Я получил здесь много жизненного опыта. Мне нравится Россия, несмотря на то что со мной произошло.

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